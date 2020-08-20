Rita ve Kobra'lı aramada otomobilin stepnesinde esrar ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)BOLU'da, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, otomobilin yedek lastiğinin içinde 3 kilo 450 gram toz esrarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 gram toz esrar maddesi bulundu. Araçta eğitimli narkotik köpekleri ile Rita ve Kobra ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda yedek lastiği içine gizlenmiş halde 3 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-20 14:02:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.