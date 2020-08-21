Otomobil hırsızlığı şüphelisi 3 kişi adliyede

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Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA) BOLU´da, park halindeki otomobili çaldıktan sonra Ankara´ya götürerek motor-şasi numarasını değiştirmeye çalışan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu Köroğlu Mahallesi'nde yaşayan E.Y., otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede aracın 3 kişi tarafından çalındığı tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışması sonucu, kimlikleri belirlenen Ö.Y., F.Ö. ve H.Ç. adlı şahısların çaldıkları araçla Ankara´ya gittikleri belirlendi. 3 şüpheli Ankara'da düzenlenen opersyonla çalıntı aracı change yaparak motor-şasi numarasını değiştirmeye çalıştıkları sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bolu´ya getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı araç ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT

2020-08-21 12:03:20



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