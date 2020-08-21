Boluspor 2 yeni transfere imza attırdı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında 2 oyuncuya imza attırdı. Muhammed Bayır ve Oğuzhan Berber, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kırmızıbeyazlı kulüp, son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen sol bek oyuncusu Muhammed Bayır ve yine geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferler kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte sezon hazırlıklarına başladı.

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