Bolu’da son sekiz ayda 60 kilo esrar 71 kilo eroin ele geçirildi

Bolu’da Narkotik ekiplerince 2020 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 60 kilo esrar, 71 kilo eroin, 2 bin 300 uyuşturucu hap ve bin 960 adet captagon yakalandığı belirtildi.

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan metruk binalar ve çevresindeki şüpheli şahıslar üzerinde uyuşturucu madde uygulaması yaptı. Narkotik madde arama köpekleri Sezar ve Artos’un da kullanıldığı uygulamada, 19 personel metruk binalarda geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Ekiplerin 2020 yılı içerisinde yaptıkları operasyonlarda ise 60 kilo esrar, 71 kilo eroin, 2 bin 300 uyuşturucu hap ve bin 960 adet captagon yakalandığı belirtildi.

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