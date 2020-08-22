Boluspor, Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı

MEB'den meslek liseleri ile ilgili karar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Bekir Yılmaz ile bir yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Giresunspor forması giyen Yılmaz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi. Yılmaz, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-08-22 20:59:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.