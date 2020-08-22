Boluspor, Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Bekir Yılmaz ile bir yıllık anlaşma sağladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Giresunspor forması giyen Yılmaz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi. Yılmaz, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-22 20:59:52
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