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Seben'de 40 bin dönüm araziyi kapsayan sulama projesi başlatıldı

DHA

Seben'de 40 bin dönüm araziyi kapsayan sulama projesi başlatıldı


Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Seben ilçesinde, 267 milyon TL bütçeli 40 bin dönüm arazinin sulu tarıma geçişini sağlayacak projenin açılışı yapıldı. 
Seben'de yaklaşık 40 bin dönüm arazinin sulu tarıma geçişi ile ilgili projenin ilk adımı atıldı. 159 kilometre sulama hattı inşa edilerek, Seben Gölü´nden sağlanacak suyun tarım arazilerine ulaşması sağlanacak. Projenin açılış törenine Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Kaymakam Mustafa Atış, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve çok sayıda kişi katıldı. 
Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, 40 bin dönüm arazinin sulanmasıyla ilgili ilk adımı attıklarını belirterek, "Seben´in bir hayali bugün gerçek oluyor. İnşallah bu adımımızın devamını bu inşaatın hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasıyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Bugün tam 267 milyon TL´yi bulan bir yatırım hayata geçiyor. 159 kilometre sulama hattı yapacağız. Sulama sistemi kuracağız. İnşallah Seben´imize çok büyük katma değer kazandıracağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-23 14:36:07

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