Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir otomobildeki tarihi eserlerin satılmak üzere müşteriye götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli otomobilin Çıkınlar Mahallesi'nde seyir halinde olduğu belirleyen ekipler, operasyon yaparak, aracı durdurdu. Yapılan aramada, 3 adet haç, üzerlerinde çeşitli semboller ile yazılar olan tarihi eser niteliğindeki eşyalar ile 1 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu `İDOL´ adı verilen tarihi esere ele geçirildi. Bulunan tarihi eserlere el konulurken, otomobilde bulunan B.T (32) ile M.A. (50) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-25 16:14:17
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