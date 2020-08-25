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Bolu'da 100 bin TL değerinde kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi

DHA

Bolu'da 100 bin TL değerinde kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Araç sürücüsü E.Ü. (34) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ankara yönü Bolu Batı gişeleri mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, 739 adet cep telefonu kılıfı, 156 adet cep telefonu ekranı, 70 adet telefon şarj adaptörü, 76 tane USB kablosu ve 13 adet kablosuz telefon kulaklığı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan ürünlere el konulurken, araç sürücüsü E.Ü. gözaltına alındı.
                       
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-25 16:25:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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