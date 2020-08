Boluspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek: "Her geçen gün mesafe katediyoruz"

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, takımda oluşan eksikliklerin giderilmeye devam ettiğini belirterek, "Beklediğimden daha hızlı hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Bu çok önemli" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Takımın yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızıbeyazlılar günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Takımda oluşan eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını söyleyen Taşyürek, "Her geçen gün mesafe katediyoruz. Hem saha içerisinde fiziki ve sezona hazırlanmayla ilgili hem de iskeletin altına düşen takıma takviyeler yapma konusunda. Sürece baktığımız zaman belli noktalarda hem oynayacak hem de alternatif oyuncu anlamında eksiklikler oluşmuş. O yüzden o yoğunluğu aşmak için her iki tarafta da uğraşıyoruz" dedi.



"Şehrin enerjisine güveniyoruz"

Transfer konusunda Boluspor yönetiminin çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede sürecin yüzde 80’inin tamamlanacağını ifade eden Taşyürek, "Boluspor iyi takım. Boluspor büyük bir camia. Biz bu şehrin dinamiklerine, bu şehrin yapısına, enerjisine güveniyoruz. Sahada ivmelenmeyi gösterdiğimiz zaman olacakları biliyoruz. Bütün güvencemiz bu. En son oluşan yönetim, en son gelen hoca, en son oluşan takımız ama sadece buna sığınmayacağız. Çünkü Adanaspor, Eskişehirspor gibi birçok sıkıntılı takım var. Ağlayıp, sızlamaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz. Şu an isimler veremiyorum ama yönetim kurulu transfer konusunda harıl harıl çalışıyor. En kısa sürede, pazartesiden cumartesiye belirli sürecin yüzde 80’inini tamamlamayı düşünüyoruz. Düşündüğümüzü de uygulamalı olarak gerçekleştirirsek en azından kalan süreyi takım halinde, takım bütünlüğünü sağlama ve saha çalışmalarını tamamlama adına da aşama sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

Taşyürek, takıma takviyelerin yapılacağını belirterek, "Sağ ve sol bekte iki arkadaşımızın katılımı olacak. Çünkü orada tamamen bir boşalma olmuştu. Defans kurgusunda orayı çok önemsiyorum. Geçen sene en fazla gol yiyen takımlardan biriydik. En az gol atan takımlardan biriydik. İkisinden biri iyi olursa orta halli olursunuz. Biz iki uçta da sıkıntılıydık. Rydel Poepon’un da ağır bir sakatlığı vardı. Fiziki olarak o sakatlığını aşma ve kilo sorununu çözmek adına da süreçteyiz. Oraya da bir takviye yapacağız. Beklediğimden daha hızlı hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

