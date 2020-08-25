Boluspor Teknik Direktörü Taşyürek: Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor Teknik Direktörü Taşyürek: Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz

DHA

Boluspor Teknik Direktörü Taşyürek: Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz


Murat KÜÇÜK Adnan KARABULUT / BOLU (DHA) Yeni sezona hazırlanan TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, "En son oluşan yönetim, en son gelen hoca, en son oluşan takımız. Sadece buna sığınmayacağız. Adanaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor gibi takımlar var. Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz. Bu manada bundan sonraki süreçle ilgili yönetim kurulu çalışıyor" dedi.
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde akşam antrenmanında sahaya çıktı. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Aramıza katılan arkadaşlar var. Yarın ve öbür gün de yol kat edeceğimize inanıyoruz. Boluspor iyi bir takım. Boluspor bir camia. Biz bu şehrin dinamiklerine, bu şehrin yapısına, bu şehrin enerjisine güveniyoruz. Biz sahada biraz ivmelenmeyi gösterdiğimiz zaman olacakları biliyoruz. En son oluşan yönetim, en son gelen hoca, en son oluşan takımız. Sadece buna sığınmayacağız. Adanaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor gibi takımlar var. Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz. Bu manada bundan sonraki süreçle ilgili yönetim kurulu çalışıyor" dedi.
Yapılacak transferlerle ilgili de detayları paylaşan Taşyürek, "Ali Keten de kampa katıldı. Bir stoper daha alıp orayı kapatacağız. Sağ bek ve sol bek ile ilgili 2 arkadaşımızın katılımı olacak. Çünkü orada tamamen bir boşalma olmuştu defans kurgusunda. Orayı çok önemsiyorum çünkü geçen sene en fazla gol yiyen takımlardan biriydik. Onun haricinde de en az gol atan takımlardan biriydik. Biri iyi olur diğeri kötü olursa orta halli olursunuz. Biz iki uçta da sıkıntılıydık. Bunları çözme adına Poepon'un da ağır bir sakatlığı vardı. Şu anda fiziki olarak aşmada sorunu var. Onları çözmek adına süreçteyiz. Oraya da bir takviye yapacağız. Ama beklediğimden daha hızlı hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Bu çok önemli"  diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Röportaj
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-25 20:34:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek: "Her geçen gün mesafe katediyoruz"
YEREL HABERLER Boluspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor Teknik ...
37 şişe kaçak içkiyle yakalanan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 37 şişe kaçak içkiyle yakalanan 3 kişiye gözaltı
Bolu'da 100 bin TL değerinde kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu'da 100 bin TL değerinde kaçak telefon ...
Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Bolu’da piyasa değeri 100 bin lira kaçak cep telefonu aksesuarları yakalandı
YEREL HABERLER Bolu’da piyasa değeri 100 bin lira kaçak cep telefonu ...
Bolu’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Tarihi eserleri müşteriye götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Bolu’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Tarihi ...
Bolu’da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Bolu’da 16 kızıl geyiğin ihaleyle avlanılmasına hayvanseverlerden tepki Geyiklerin vurulmasını önlemek için dava açtılar
YEREL HABERLER Bolu’da 16 kızıl geyiğin ihaleyle avlanılmasına ...
Bolu´da pazarda esnafın tezgah tartışması 
YEREL HABERLER Bolu´da pazarda esnafın tezgah tartışması 
Bolu'da 'Ata Tohumları Bahçesi' açıldı
YEREL HABERLER Bolu'da 'Ata Tohumları Bahçesi' açıldı
Bolu’da, 2 bin 300 metrekarelik alana “Ata tohumları” ekildi Yıllardır saklanan “Ata tohumları”ndan 10 çeşit ürün yetişecek
YEREL HABERLER Bolu’da, 2 bin 300 metrekarelik alana “Ata tohumları” ...
Bolu’da, bin 619 kişi izolasyon altında tutuluyor Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Hastanede yatan 140 kişiden 15’i entübe, 4’ü yoğun bakımda”
YEREL HABERLER Bolu’da, bin 619 kişi izolasyon altında ...
Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun bakımda
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ümit: 15 hasta entübe, 4 hasta yoğun ...
Gerede Çayı'nda 'kirlilik' sorununa çözüm istiyorlar
YEREL HABERLER Gerede Çayı'nda 'kirlilik' sorununa çözüm istiyorlar
TEM’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ...
Seben'de 40 bin dönüm araziyi kapsayan sulama projesi başlatıldı
YEREL HABERLER Seben'de 40 bin dönüm araziyi kapsayan sulama projesi ...
Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu kontrolü yapılıyor
YEREL HABERLER Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu ...
Bolu’da, tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Bolu’da, tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu ...
(ÖZEL) Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X