Boruya sıkışan kaplumbağayı, itfaiye kurtardı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, kafeterya havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi´nde bulunan kafeteryada meydana geldi. Kafeterya çalışanları havuzda besledikleri kaplumbağanın yerinde olmadığını fark etti. Havuz çevresinde kaplumbağayı arayan çalışanlar, hayvanın gider borusuna girerek sıkıştığını gördü. Çalışanlar, kendi imkanlarıyla kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hidrolik kesme ayırma cihazıyla kaplumbağanın sıkıştığı boruyu genişletip, hayvanı kurtardı.

İş yeri çalışanlarına teslim edilen kaplumbağa yeniden havuza bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-08-26 16:47:04



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