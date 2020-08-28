Otomobilin bagajında 296 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın durdurduğu bir otomobilin bagajında, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobil ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağını tespit etti. Polis, şüpheli otomobili durdurup, bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-28 11:53:07
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