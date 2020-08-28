Bolu’da korona virüs salgını kütüphane kullanımını yüzde 50 düşürdü İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner: “Okuyucu artırmanın yolu güncel kitaplar” “Teknoloji, kütüphane ihtiyacını geri plana düşürmez” “Çalıkuşu’na olan talebi hiç bir teknoloji eskitememiş”

Bolu’da korona virüs salgını nedeniyle okuyucularının yüzde 50’sini kaybettiklerini söyleyen İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, “Pandemi öncesinde yaklaşık 350400 kitap ödünç veriyorduk, şu anda 150200 aralığında” dedi.



Bolu’da 80 bin kayıtlı kitabı ve 22 bin 382 kayıtlı üyesi bulunan İl Halk Kütüphanesi korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kaldı. Korona virüs salgını öncesinde günlük ortalama 400 ödünç kitap veren kütüphane, salgın döneminde okuyucularının yüzde 50’sini kaybetti. Bakanlık ve Özel İdare tarafından kaynak aktarılamaması nedeniyle güncel kitaplar alınamayan kütüphanede, son 6 ay içerisinde vatandaşlara 22 bin 391 ödünç kitap verildi.



“Okuyucu artırmanın yolu güncel kitaplar”

Kaybedilen okuyucuların geri kazanılmasının güncel kitaplara bağlı olduğunu ifade eden İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, “Pandemi öncesi ve sonrası kıyaslanamayacak durumda. Bütün önlemlerimize rağmen ne yazık ki okuyucu grubumuzun en az yüzde 50’sini kaybetmiş durumdayız. Buna rağmen şuandaki HaziranTemmuz aylarının ortalamasına bakıldığında günlük 200 kitap veriyoruz. Bunu artırabilmenin yolu da güncel kitaplardan geçiyor. Bakanlığın içinde bulunduğu özel durumlar nedeniyle bu yıl bizlere kitap alımı için kaynak aktarımı yapabilecek ümidinde değiliz. Aynı nedenlerden dolayı Özel İdare’de şuana kadar kaynak aktarımı yapmadı. Ama eğer bir şekilde bize kaynak aktarılırsa alacağımız yeni kitaplar bizim ve okuyucumuz için can simidi olacaktır” dedi.



“En çok okunan kitap Çalıkuşu”

Gelişen teknolojinin kütüphane ihtiyacını geri plana düşürmediğini söyleyen Şahiner, “Teknolojinin kitap okumayı engellediği görüşünde değilim. Teknolojik olarak da kitap okumak mümkün. Bizim kütüphanemizden de ekitap üzerinden kitap okunabilmekte. Ancak kişinin kitabı eline alarak okuması çok farklı bir keyiftir. Kütüphanelerin güncellenmesi ve görüntü güzelliğinin, konforunun arttırılmasıyla teknolojiyle düşünülen kayıp giderilmiş olacaktır. Ben teknolojinin kütüphane ihtiyacını geri plana ittiği görüşünde değilim. Aksine teknolojide son derece gelişmiş ülkelerin çok güzel halk kütüphaneleri var. Eğer, bizim de o işleyişte halk kütüphanelerimiz olsa bugünkü okuyucuyu 3’e, 5’e katlayabileceğimize inanıyorum. Kütüphanemizden en çok alınan kitapların başında Reşat Nuri Güntekin’in klasiği olan Çalıkuşu geliyor. Demek ki Çalıkuşu’na olan talebi hiç bir teknoloji eskitememiş” şeklinde konuştu.

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