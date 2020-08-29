Mudurnu'da, evlerin yanındaki odunluk alev alev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle odunlukta çıkan yangın, yanı başındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl köyünde İlhan Erdoğan´a ait odunlukta, dün gece saatlerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle, odunlukta çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını, bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK
2020-08-29 14:12:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.