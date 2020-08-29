Bolu'da 2 baraka ve odunluk yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Gölköy köyünde İsmail Ceyhan'a (87) ait 2 baraka ve 1 odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Gölköy köyündeki İsmail Ceyhan'a ait 2 baraka ve 1 odunlukta çıktı. Odunlukta çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan 2 barakaya sıçradı. Odunluğu ve kimsenin yaşamadığı barakalardan yükselen alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını yakınındaki başka evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Köyde yaşayanlar, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Can kaybının yaşanmadığı yangında barakalar ve odunluk kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-29 17:17:11
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