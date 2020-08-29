TEM'deki otomobilden atılan sigara izmaritinden yangın çıktı

Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)BOLU'da, TEM yolundan geçen bir otomobilden iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıkan yangında 2 dönüm otluk ve ağaçlık alan yandı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat, 16.00 sıralarında TEM yolunun Kürkçüler mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda çıktı. Ankara yönüne giden bir otomobilden atılan sigara izmariti nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle küçük bir alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bolu Belediyesi, Karacasu Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar ve otlar yandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-29 17:57:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.