Sağlık sorunları nedeniyle başladığı işten 50 günde 25 bin TL kazanıyor İşinden ayrılıp başladığı kültür mantarında 2.5 tonluk ilk hasadını yaptı Amatör olarak başladığı mantar yetiştiriciliğinden, 2,5 ton mantar üretmeye başladı

Bolu’da sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrıldıktan sonra amatör olarak kültür mantarı yetiştiren Oğan Demiral, gittiği kursta öğrendikleriyle yetiştirdiği 2,5 ton mantarın ilk hasadını yaptı. Demiral, yeni işinde 50 günde 25 bin TL kazandı.

Bolu’da, sağlık sorunları nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Oğan Demiral (40), geçimini sağlayabilmek için amatör olarak kültür mantarı yetiştiriciliğine başladı. Paşaköy mevkiinde bulunan küçük bir alanda kültür mantarı yetiştirmeye çalışan Demiral, bilinçli olmadığı için istediği ürünü alamayınca Bolu Belediyesi’nin açtığı mantar yetiştiriciliği kursuna gitti. Kursta teorik ve pratik eğitimler alan Demiral, Seyit Mahallesi'nde kurduğu serada yetiştirdiği 2,5 ton kültür mantarının ilk hasadını yaptı.



50 günde 25 bin lira kazanıyor

Kurduğu seraya 10 ton kompost yerleştiren Demiral, ürünlerin 50 günde toplanabildiğini belirterek, “Daha önce SEDAŞ’ta çalışıyordum. Ayrıldıktan sonra farklı bir iş arayışına girdim. Aklıma mantar yetiştiriciliği geldi. Çok da bilinçli bir şekilde yapmıyordum. Daha küçük bir yerde, 27 metrekarelik bir alanda yapıyordum. Bilinçli olmadığı için ürün alamıyordum. Çok sağlıklı olmuyordu. Daha sonra belediyenin kurslarına katıldım. Kursta hem teorik hem de pratik eğitimler aldım. Bu eğitimler sonunda işletmeyi kurdum. Burası yaklaşık 159 metrekare. Şu an tam dolu değil. Burada 10 ton kompost var. Kompost mantarın yetişmesini sağlayan samanla gübrenin karışımı bir ürün. Bize poşetler halinde geliyor. Daha sonra onların işlemlerini sağladıktan sonra üretim başlıyor. 10 ton komposttan 2,5 ton mantar elde ediyoruz. 2,5 ton mantarın cirosu 2025 bin lira civarında. Yaklaşık 50 günde ürünleri toplamaya başlıyoruz” dedi.



Belediye alım garantisi veriyor

Mantar yetiştiriciliğine başlarken çekincelerinin de olduğunu söyleyen Demiral, “Belediyenin denetiminde olduğu için pazar aramıyoruz. Benim çekincelerimden birisi buydu. Belediye ürettiğimiz ürünün alım garantisini veriyor” şeklinde konuştu.

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