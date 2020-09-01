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'Şehir Şehir Eskrim' Bolu'da

DHA

'Şehir Şehir Eskrim' Bolu'da


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) Türkiye Eskrim Federasyonu'nun (TEF) 'Şehir Şehir Eskrim' yolculuğunda 34'üncü durak Bolu oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun düzenlediği 'Şehir Şehir Eskrim' projesi kapsamında sporcular Bolu'ya geldi. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, ilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolu'da sporun bütün dallarında ciddi aktiviteler yapıldığını belirten Çilkara, "Eskrim dalında da 2007 yılında bu yana İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki iki ayrı salonumuzda, iki antrenörümüzle birlikte eskrim dalında sporcular yetiştiriyoruz. Bolu merkezde toplamda 208 lisanslı sporcumuz var. Epe branşında 50, kılıç branşında ise 30 sporcu olmak üzere ilimizde faal 80 sporcumuz bulunuyor. Şu ana kadar Bolu'da yetişen milli sporcu sayımız ise 10. Önümüzdeki yıllarda eskrimde milli takıma daha çok sporcu yetiştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Bolu Eskrim İl Temsilcisi Ayhan Ceyhan ise üç aktif spor kulübü ile devam eden eskrim çalışmalarını daha iyi seviyeye çıkarmak adına mücadele ettiklerinin altını çizdi ve tüm spor gönüllülerini eskrime davet etti.
Proje kapsamında Bolu'daki minik sporcular Yıldızlar Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ ile görüntülü görüşmede bir araya geldi. Eskrimci veliler Ümmiye Algan ve Nergis Soykan ise proje kapsamında, eskrimin hayatlarına kattıklarıyla ilgili deneyimlerini paylaştı.
'Şehir Şehir Eskrim' projesinde bir sonraki durağın Sakarya olacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-01 14:25:08

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