TED Başkanı Pehlivanoğlu: 'Yüz yüze eğitimin değeri anlaşıldı'



Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU'da konuşan Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Biz, internetten eğitim veren büyük firmalarla yaptığımız görüşmelerde 'Dünya buna mı gidiyor?' diye kendilerine sorduğumuz zaman aldığımız cevap şu; 'Hayır, yüz yüze eğitimin değeri anlaşıldı' diye cevap geliyor." dedi.

Bolu'da eğitim-öğretim veren Öncü Koleji'nin, TED okulu olmasını sağlayacak olan Türkiye Eğitim Derneği Akreditasyon süreci başladı. Bu kapsamda okula gelen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, gazetecilere ve öğrencilere açıklamalarda bulundu.

'10 BİN ÇOCUĞA BURS VERME HAYALİMİZ VAR'

Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneği olarak, 10 bin çocuğa burs verme hayalleri olduğunu ifade ederek, "Bizim hayalimiz, 10 bin çocuğa nitelikli burs vermek. 10 bin çocuğun yaşamının, 1 milyon çocuğun hayatını değiştireceğini düşünüyoruz. O, 1 milyon çocuğun da ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz. Ülkenin neresinde doğarsa doğsun, ailelerinin düşünce tarzı, hayat ve yaşam tarzları ne olursa olsun, ülkesinin toprağını ve insanını sevmek şartıyla bu çocuklar bizim için kutsaldır" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEĞERİ ANLAŞILDI'

Pandemi sürecinde başlayan uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını söyleyen Pehlivanoğlu, "Uzaktan öğretimin, her şeyin yerini alacağı gibi bir yanlışla karşı karşıyayız. Biz, internetten eğitim veren büyük firmalarla yaptığımız görüşmelerde 'Dünya buna mı gidiyor?' diye kendilerine sorduğumuz zaman aldığımız cevap şu; 'Hayır, yüz yüze eğitimin değeri anlaşıldı' diye cevap geliyor. Ama çok büyük miktarda herkes, büyük teknolojik yatırımlar yapıyor. Aynı bugün, tabletlerin olduğu gibi. Bu teknolojik yapılar da bir yıl sonra çöp olacak. Tabi ki bunlardan faydalanmalıyız" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT

2020-09-01 15:02:43



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