Boluspor, Arda Hilmi Şengül'ü kadrosuna kattı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kırmızıbeyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Muhammed Bayır ve yine geçtiğimiz sezon Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Şengül, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.

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