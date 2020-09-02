Bolu'da orman yangını

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler ve köylülerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Karca-Kabak köyü yaylası mevkiinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek oldu. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-02 23:14:22



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