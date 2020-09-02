Bolu'da orman yangını

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler ve köylülerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Karca-Kabak köyü yaylası mevkiinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek oldu. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-02 23:14:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.