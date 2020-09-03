Kamyona çarpan minibüs hurdaya döndü: 1 yaralı

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Bolu’da, D100 Karayolu üzerinde önünde ilerleyen kamyona çarparak hurdaya dönen minibüsün sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D100 Karayolu Organiza Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan E. G. idaresindeki 67 ZZ 094 plakalı Volkswagen marka minibüs, önünde ilerleyen M.A idaresindeki 14 BU 029 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minibüs sürücüsü E.G., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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