Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, kamyona arkadan çarpıp, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü E.G. yaralandı.

Kaza, dün gece, D-100 yolu Organize Sanayi kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.G.'nin kullandığı 67 ZZ 094 plakalı minibüs, aynı yönde giden M.A. yönetimindeki 14 BU 029 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü E.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, E.G.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-03 11:03:54



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