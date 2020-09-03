Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, boş olan ahırda çıkan yangın, odunluk ve samanlığa oradan da bahçede bulunan traktöre sıçradı. Yangınının bitişikteki eve sıçramaması için müdahalede bulunan ev sahibi Hatice Bayram (65) yaralanırken, bahçede bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bolu merkeze bağlı Baltalı köyünde, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Köyde, oğlu Nihat Bayram ve gelini Elif Bayram ile birlikte yaşayan Hatice Bayram'a ait olan ahırda başlayan yangın, kısa sürede odunluk ve samanlığa daha sonra da bahçede bulunan traktöre sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlerin, bitişikteki evine sıçramaması için müdahalede bulunan ev sahibi Hatice Bayram ayaklarının yanmasıyla yaralandı. Komşuları tarafından ayakları soğuk suya sokulan Bayram, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla eve sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangında, ahır, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Baltalı Köyü muhtarı Mustafa Şengöz, "Şiddetli bir hortum geldi. Hortumdan 5 ya da 10 dakika sonra dumanlar yükselmeye başladı. Evin sahibi Elif Hanım 'yangın var' diyerek, bağırınca dışarı çıktığımda alevler yükselmişti. Hemen itfaiyeyi aradım. Kendi çabalarımızla yangına müdahale ettik. Evin sahibinin ayaklarında hafif şekilde yanık var. Yangın ahır kısmında başladı. Hayvan yoktu" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-03 18:14:14



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