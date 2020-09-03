Bolu’da hortum sonrası yangın çıktı Yangında odunluk, ahır ve samanlık kül oldu Yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın yaralandı

Bolu’da bir anda oluşan hortum sonrası çıkan yangında ahır, odunluk ve samanlık küle döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Baltalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir anda ortaya çıkan hortum sonrasında Hatice Bayram ve oğlu Nihat Bayram ile ailesinin yaşadığı eve ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan odunluk ve samanlığa sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören Elif Bayram’ın yardım istemesi üzerine köy muhtarı Mustafa Şengöz durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın Bayram ailesinin yaşadığı eve sıçramadan söndürüldü. Yangında odunluk, ahır ve samanlık küle dönerken, alevlerin arasında kalan traktör de kullanılamaz hale geldi.



Alevlerin içinde kalan ayakları yandı

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isteyen Hatice Bayram’ın (70) alevler arasında kalan ayakları yandı. Oğlu ve gelininin yardımıyla alevlerin arasından kurtarılan yaşlı kadın, yangının yaşandığı bölgeden çıkarıldı. Ayakları kovaya konulan suyun içine sokulan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye götürüldü.



“Hortumdan 10 dakika sonra alevler yükseldi”

Baltalı Köyü muhtarı Mustafa Şengöz, “Şiddetli bir hortum geldi. Hortumdan 5 yada 10 dakika sonra dumanlar yükselmeye başladı. Evin sahibi Elif hanım ‘yangın var’ diyerek bağırınca dışarı çıktığımda alevler yükselmişti. Hemen itfaiyeyi aradım. Kendi çabalarımızla yangına müdahale ettik. Evin sahibinin ayaklarında hafif şekilde yanık var” dedi.

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