Bolu'da düğünler yasaklandı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi'nce koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında nişan, kına gecesi, sünnet düğünü ve asker uğurlaması gibi toplu etkinlikler yasaklandı. Düğünlerin yalnızca nikah merasimi şeklinde yapılması ve en fazla 1 saat sürmesi kararlaştırıldı.

Bolu Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi, kentte koronavirüs vakalarının artmasının ardından bir araya geldi. Meclis tarafından yeni tedbir kararları açıklandı. Bolu Valiliği tarafından açıklanan yeni kararlar şöyle sıralandı:

"Nişan, kına gecesi, sünnet düğünü, köy ve sokak düğünleri, asker uğurlamaları v.b. tüm toplu etkinlikler durdurulmuştur. Düğünler ancak nikah merasimi şekline yapılabilecektir. Nikah merasimleri en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacaktır. Törenlerde gerek şahıslar arası gerekse koltuklar arası fizik mesafe koşullarına mutlaka riayet edilecektir. Düğün salonlarında dans/oyun pisti alanları da koltuklarla kapatılacaktır. Nikah merasimlerinde hiçbir oyun, eğlence, dans etkinliklerine müsaade edilmeyecektir. Yine nikah merasimleri başta olmak üzere hiçbir toplu etkinlikte paketli su servisi dışında hiçbir ikramda bulunulmasına izin verilmeyecektir. Gelin ve damadın 1. ve 2. dereceye kadar yakını olmayan 65 yaş üstü ve 15 yaş altı vatandaşlarımızın nikah törenlerine katılmasına müsaade edilmeyecektir. Koronavirüs tedbirlerine uyumun tam sağlanabilmesi amacıyla nikah merasimleri başta olmak üzere bütün toplu etkinlikler en az bir kamu görevlisi tarafından başından sonuna kadar gözlemlenerek denetim altında tutulacaktır."DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-03 20:32:17



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