Boluspor ile Beypiliç arasında isim sponsorluğu anlaşması

Adnan KARABULUT / BOLU (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, beyaz et firması Beypiliç A.Ş. ile isim sponsorluğu anlaşmasının imza törenini gerçekleştirdi.

Boluspor ile beyaz et firması Beypiliç A.Ş. arasında yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni gerçekleşti. Bolu Atatürk Stadı´nda gerçekleşen imza törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanrıkulu, Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Teoman İnal, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Boluspor yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

"BOLUSPOR İÇİN ÇOK HAYIRLI BİR GÜN"

İmza töreninde ilk olarak konuşan Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Bugün arzu ettiğimiz gibi yapamıyoruz. Eğer Covid ile ilgili kısıtlamalar olmasaydı emin olun bu imza törenine binlerce taraftar gelirdi. Bugün Bolusporumuz için, Bolu için bana göre çok hayırlı bir gün. Beypiliç bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir değerin Boluspor´a katkı anlamında ismini vermesi, bizler açısından çok değerli kıymetli oldu. Bu süreçte başkan ile birlikte Hamdi Bey´i ziyaret ettik. Enine boyuna anlattık. `Biz bir değerlendirelim, Sait Bey ile de konuşalım´ dedi. Sağ olsun Sait Bey´in de büyük destekleri oldu. Ben bütün Beypiliç ailesine, yönetim kurulu üyelerine Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Boluspor´un bu zor günlerinde verdiğiniz katkıyı Boluspor taraftarı ve Bolu halkımız hiçbir zaman unutmayacaktır. Beypiliç Boluspor ismi Bolusporumuza, Beypiliç Anonim Şirketimize, Bolumuza ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"İNŞALLAH O YIL BU YIL OLACAK"

Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Teoman İnal, "Bizler de Beypiliç olarak Boluspor´a bir katkı sağlamanın bir gururunu yaşıyoruz. İnşallah o yıl bu yıl olacak. İnşallah daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle. Bu imza da hem Beypiliç´e hem Bolumuza hem de Bolusporumuza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"YILLARDIR BEKLENEN BİRLİKTELİĞİN İMZASINI ATIYORUZ"

Boluspor Başkanı Abdullah Abat da "Bugün burada belki yıllardır beklenen birlikteliğin imzasını atmak için bulunuyoruz. Bu noktada Belediye Başkanım Tanju Özcan´ı, Hamdi Tanrıkulu ve Sait Koca başta olmak üzere tüm Beypiliç yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Boluspor´un maddi anlamda sıkıntıya düştüğü bu yıl bize can suyu olacak bir sponsorluk anlaşmasına imza atacağız. Bu konuda Hamdi Bey´in Boluspor´a olan ilgisini, Beypiliç´in Boluspor´a olan desteklerini hepimiz biliyoruz. Ama bu yıl çok farklı bir şekilde destek verdiler. Bunun için Beypiliç ailesine çok teşekkür ediyorum. Bir tarafımız eksik. Taraftarımız pandemi dolayısıyla maçlarımıza ilk yarı giremeyecek. Ama biliyorum ki, onların gönülleri, yürekleri bizimle beraber. Çünkü biz onlar varsa varız" dedi.

Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Beypiliç Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Tanrıkulu ve Teoman İnal, sahaya inerek orta yuvarlak içinde birbiri ile paslaştı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

