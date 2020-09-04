Yaylada 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun, Dörtdivan ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık tamamen yandı.

Dün gece saatlerinde Dörtdivan'a bağlı Seyricek Yaylası'ndaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaylada bulunan 2 ev ve 2 ahıra sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ahır, 2 ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK

2020-09-04 16:37:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.