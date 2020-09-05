Boluspor, Mertan Caner Öztürk’ü renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç forvet Mertan Caner Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Kırmızıbeyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen Mertan Caner Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Öztürk, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.