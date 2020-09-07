

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, devrilen traktörün altında kalan Ahmet Yiğit, hayatını kaybederken, oğlu Enes Yiğit (12) yaralandı. Traktörün kabininde sıkışan Enes, ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Kaza, dün Elmalık köyünde meydana geldi. Ahmet Yiğit dün öğle saatlerinde, oğlu Enes Yiğit ile birlikte 42 N 4479 plakalı traktörleriyle ormanlık alana gitti. Baba ve oğlundan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gece bölgede yaptığı aramada ormanlık alanda devrilmiş bir traktör buldu. Ekipler, baba Yiğit'in devrilen traktörün altında kalarak öldüğünü, hafif yaralanan oğlu Enes'in ise kabinde sıkıştığını gördü. Durum, itfaiye ve 112 Acil ekiplerine bildirildi. Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekleyen Enes Yiğit, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif yaralanan Enes, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baba Ahmet Yiğit'in cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-07 13:26:31



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