Bolu’da, patlayan doğalgaz borusu paniğe sebep oldu Alt yapı çalışmasında patlayan doğalgaz borusu sokağı boşalttı

Bolu’da, sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu. Vatandaşlar yaklaşık 1 saat boyunca iş yeri ve evlerine giremedi.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Albay sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlayan borudan sızan gazın sokağın tamamını kaplaması üzerine vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca sızan gaz sebebiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar çalışmanın yapıldığı yerden uzaklaştırıldı. Doğalgaz ekipleri tarafından gazın kesilmesiyle vatandaşlar yeniden ev ve iş yerlerine gitti. Patlayan doğalgaz borusunun onarılmasının ardından çalışmalara devam edildi.

Patlamayla birlikte dışarı çıkan bir esnaf, "Kum dökülüyor zannettim. Çıkıp baktığımda doğalgaz borusunu patlatmışlar. Esnaf olarak sıkıntıdayız" şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.