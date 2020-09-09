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TEM’de seyir halindeyken yanan tırın çekicisi kül oldu TEM’de tır yangınında duran trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu Tır yangınında kapatılan TEM İstanbul yönü yarım saatte açıldı

İHA

TEM’de seyir halindeyken yanan tırın çekicisi kül oldu TEM’de tır yangınında duran trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu Tır yangınında kapatılan TEM İstanbul yönü yarım saatte açıldı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken yanan tırın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, İstanbul yönü trafiğe kapatılan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Olay, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Seyid Ali Şengil idaresindeki 19 AAU 769 plakalı tırın çekici kısmında yangın çıktı. Tırdan alevler yükseldiğini gören sürücü Şengil, aracı sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Tırın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle TEM’in İstanbul yönü polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatılan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Yangından yara almadan kurtulan Şengil, “Seyir halindeyken sağ taraftan ateş aldı. Sanırım elektrik kısmından çıktı. Farkettikten sonra aşağıya çektim” dedi.

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