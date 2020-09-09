Bolu'da 78 günde 2 bin 56 kişiye 'maske' cezası



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin son 78 gün içinde düzenlediği maske denetimlerinde, 2 bin 56 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz dolaşanlara ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 78 günde polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 bin 56 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er liralık idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan ceza miktarının 1 milyon 850 bin 400 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Uygulanan cezalar nedeniyle kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske kullanımının arttığı gözlendi. Caddede yürüyen hemen hemen herkesin maske taktığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-09 16:51:25



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