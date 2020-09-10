İç çamaşırında uyuşturucu ele geçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde seyahat eden R.A.´nın iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu, narkotik köpeği 'Sezar' sayesinde bulundu.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan M.A. (35), R.A. (35), ve Y.B. (40) üzerinde arama yapıldı. Bu sırada narkotik köpeği 'Sezar', R.A.'ya tepki verdi. R.A.'nın üzerinde yapılan aramda, iç çamaşırına sakladığı 32,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-10 16:05:45
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