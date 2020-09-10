A Milli Futbolcu Umut Meraş’tan transfer açıklaması “1 ay içinde bir şeyler olacak ama yine Avrupa’da kalacağım”

Boluspor altyapısında yetişen ve Fransa ekibi Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş, 1 ay içinde transfer olacağını belirterek, “Türkiye’den de teklifler var ama yine Avrupa’da kalacağım” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da yetişen ve uzun yıllar kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra önce Bursaspor’a ardından da Fransız ekibi Le Havre'ye transfer olan milli futbolcu Umut Meraş Bolu'ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i ziyaret eden Meraş, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’den de tekliflerin olduğunu ancak Avrupa’da kalmak istediğini söyleyen Meraş, “Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa'da kalacağım. Türkiye'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu'da oynadığım süre boyunca veya şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. Boluspor ilkim olduğu için herzaman bir evim. Sonuna kadar buradan gelen teklifleri ilerleyen dönemlerde değerlendirip tekrar Bolu’da oynamak isterim” dedi.

Umut Meraş, daha sonra Özcan ve Özdemir'e milli maçlarda giydiği formaları imzalayarak hediye etti.

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