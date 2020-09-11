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Boluspor para kazandıracak transferlere yöneldi

DHA

Boluspor para kazandıracak transferlere yöneldi


Murat KÜÇÜK Adnan KARABULUT / BOLU, (DHA) Boluspor Başkan Yardımcısı Serdar Yıldız, "15-16 milyonluk bütçe çok alt bir bütçe olmasına rağmen transfer politikamız, olmuş olması için değil, gerçekten nokta transferler ya da arkadan gelebilecek, ileride Boluspor'u götürebilecek ve bize para kazandırabilecek transferler yönünde oldu" dedi.
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un yeni yönetimi basın toplantısı düzenledi. Boluspor Başkan Yardımcısı Serdar Yıldız kulübün mali durumu ile ilgili, "Mali yönden genel kurulumuzda onaylanan yaklaşık 26 milyon lira borcumuz, 7 milyon lira da alacağımızla 19 milyon lira olarak şu anda net borç açıklandı. Bu genel kurul tarafından onaylandı. Bilanço verileri ve reel veriler bazen değişebiliyor. Çünkü uzun vadede borçlar. Tahsil edilme zorluğu olan alacaklar var. Şu anda bizim yönetimimiz kısa vadede yaklaşık 24-25 milyonluk reel bir borçla karşı karşıya. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Çok şükür bu bahsettiğimiz birliktelik şehrimizin dinamikleriyle ve yönetimle devam etti. Aynı çalışma anlayışı ile çok da ciddi bir destek var. Destek veren bütün temsilcilere teşekkür ediyoruz. Bu bir ay süresince şu an itibariyle geldiğimiz nokta 15 milyon lira net borç noktasına gelmiş durumdayız. Yaklaşık 5 milyon lira geçmiş dönem borcu ödendi. 4 milyon da mevcut kadronun kurulumu ile alakalı bir harcama gerçekleşti" diye konuştu.
Yeni sezona düşük bütçe ile nokta transferler ile başlayacaklarını anlatan Yıldız, "Kadromuzu kurmaya başladık. Şu anda 29 kişiden oluşuyor kadromuz ve hocamızla ilk konuşmamızda şunu rica ettik: Mutlaka alt yapımızdan Bolu'nun çocukları bizlerle olmalı dedik. Bu kapsamda da 29 kişilik kadromuzda 5 tane alt yapıdan futbolcumuz var. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor. Bu 29 kişilik kadronun 16 milyon liralık bir bütçe hedefinde durmasını ön görüyoruz. Çok şükür şu ana kadar bu maliyet ve hedef içerisindeyiz. 15-16 milyonluk bütçe çok alt bir bütçe olmasına rağmen transfer politikamız, olmuş olması için değil gerçekten nokta transferler ya da arkadan gelebilecek, ileride Boluspor'u götürebilecek ve bize para kazandırabilecek transferler yönünde oldu" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Serdar Yıldız'ın açıklamaları
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK Adnan KARABULUT
2020-09-11 16:43:16

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