Boluspor’da ilk maç öncesi 1 aylık değerlendirme toplantısı Boluspor Başkan Yardımcısı Serdar Yıldız: “En büyük hedefimiz yönetilebilir borç seviyesine gelmiş bir Boluspor” “Transfer tahtamız açıldı, oyuncuların lisansını çıkardık” “1 sol stoper ve iki bölgeye daha oyuncu arıyoruz”

Boluspor Başkan Yardımcısı Serdar Yıldız, kulübün borcunun 15 milyon TL'ye indirildiğini belirterek, “Hedefimiz bu yılın sonunda inşallah sportif başarı ama öncelikle 10 milyon ve altında reel borç rakamına ulaşmak” dedi.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un yeni yönetimi kongrenin ardından geçen 1 aylık süreci değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Boluspor Başkan yardımcısı Serdar Yıldız, kulübün mali, idari ve sportif yönden geçirdiği süreci açıkladı.



“15 milyon TL borç noktasına geldik”

Başkan Yardımcısı Serdar Yıldız, yaptığı açıklamada, “Mali yönden genel kurulumuzda onaylanan yaklaşık 26 milyon TL borcumuz, 7 milyon TL alacağımızla 19 milyon TL borç açıklandı. Bilanço verileri ve reel veriler bazen değişebiliyor. Çünkü uzun vadede borçlar var. Bazen tahsil edilme zorluğu olan borçlar var. Şuanda bizim yönetimimiz kısa vadede yaklaşık 25 milyon TL'lik borçla karşı karşıya. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Birliktelik, şehrin dinamiklerinden başlayan Belediye Başkanı, bakan yardımcımızdan, il başkanlarımızdan, ticaret sanayi odasından başlayan birliktelik yönetimle devam etti. Aynı çalışma anlayışıyla çok ciddi bir destek var. Şu an itibariyle geldiğimiz son noktada 15 milyon TL borç noktasına geldik” dedi.



“7 dava çözüme kavuştu”

Geçmiş dönemden gelen davaların çözülmesiyle transfer tahtasının dün itibariyle açıldığını belirten Yıldız, “Geçmiş seneden belli davalık konularımız vardı. Yaklaşık 2 milyonluk borç ödenerek, 7 dava 1 ay içerisinde çözüme kavuşturuldu. Dün itibariyle transfer tahtamız açılmış durumda. Biz bütün oyuncularımızın lisanslarını çıkardık. İnşallah hayırlı bir sezona başlıyor olacağız. Bizim bu işin sonunda en büyük hedefimiz yönetilebilir borç seviyesine gelmiş bir Boluspor. Bu yılın sonunda inşallah sportif başarı ama öncelikle 10 milyon TL ve altında reel borç rakamına ulaşmak. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Altyapıdan 5 oyuncumuz var”

Takımın 29 kişilik kadrodan oluştuğunu ve transferlerin devam ettiğini söyleyen Serdar Yıldız, “Kadromuz şu an 29 kişiden oluşuyor. Hocamıza, mutlaka altyapıdan Bolu’nun çocukları bizlerle olmalı dedik. Bu kapsamda 29 kişilik kadroda altyapıdan 5 futbolcumuz var. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor. 29 kişilik kadronun 16 milyonluk bir bütçede durmasını öngörüyoruz. Şu ana kadar bu maliyet ve hedef içindeyiz. Transfer politikamız olmuş olması için değil, ya nokta transferler yada arkadan gelebilecek, ileride Boluspor’u götürebilecek, para da kazandırabilecek transferler. Şu an 13 transferimiz net oturmuş durumda. Gelecek 1 sol stoper ve başka iki bölgeye arayışımız var ama şu andaki kadromuz da yeterli görünüyor” ifadelerini kullandı.

