Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı(2)



BAŞKAN ÖZCAN: SÖZLERİMİ ÇARPITMIŞLAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koronavirüs vakalarıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek, "Gazeteci arkadaşlarımızla yaptığımız bir basın toplantısında söylediğimiz sözleri çarpıtarak, ucundan keserek, birleştirerek bir haber yapılmış. Bir de o haberi Suriyelilerle ilgili yardım kesme haberiyle birleştirmeyle çalışmışlar. Bu son derece maksatlı kötü niyetli bir habercilik anlayışı. Bunu nefretle kınıyorum" dedi.

Özcan, "Bırakınlar ölsünler" gibi bir tanımlama yapmadığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ilk ölüm vakasıyla ilgili bir doktor şunu söylemişti. "Fatma teyzemizin zaten bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de birkaç gün ömrünü uzattık." dedi. Ben de bunu anlattım. Ama bırakınlar ölsünler gibi bir tanımlama yapmadım. Bu açıklama içerisinden bu haberi nasıl çıkartabilirler ben buna anlam vermekte güçlük çekiyorum."

`BU SABAH ANTİKOR TESTİ YAPTIRDIM BEN DE BU COVID'İ GEÇİRMİŞİM´

Öte yandan antikor testi yaptırdığını ve kendisinin de hastalığı geçirdiğini söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Bu Covid öyle bir hastalık ki böyle bir hastalığı kimin geçirip kimin geçirmediği belli değil. Ben bu sabah hastaneye gidip antikor testi yaptırdım. Benim Covid hastalığını geçirdiğim ortaya çıktı. Ben de bu Covid'i geçirmişim. Ne zaman geçirdim bilmiyorum. Benim gibi hiçbir belirti göstermeden bu hastalığı atlatan insanlar var."

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-12 14:28:00



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