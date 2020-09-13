İç çamaşırında eroin ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada iç çamaşırında 291,56 gram eroinle yakalanan sürücü A.Ö. (32), adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Araç ve A.Ö. üzerinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan detaylı aramada, sürücünün iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-13 17:22:59



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