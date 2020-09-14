Tavuk üreticisi: Fiyatlar ucuzlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavuk üreticisi: Fiyatlar ucuzlayacak

DHA

Tavuk üreticisi: Fiyatlar ucuzlayacak


Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)- BOLU'da tavuk üretimi yapan 3 firmadan birinin sahibi olan Mustafa Aksoy, tüketicinin merdiven altı üretimden uzak durması gerektiğini söyledi. Aksoy, pandemi sürecinde üreticideki tavukların elde kalması nedeniyle fiyatların ucuzlayabileceğini söyledi.
Bolu'da tavuk üretimi yapan firmanın sahibi olan Mustafa Aksoy, pandemi sürecinde beyaz et sektörünün durumu ile ilgili bilgiler verdi. Aksoy, koronavirüs süresince tavuk tüketiminin düşmesi nedeniyle fiyatların da ucuz olduğunu ifade ederek, "Tavuk kesildiği an itibariyle en hızlı şekilde tüketilmelidir. Çünkü bozulabilen bir ürün. Firmalar burada günlük satabildiklerini taze olarak satıyorlar. Elde kalan malları da şoklayıp depoluyorlar. Bu tüketimin az olması ve satışların düşük olması fiyatlara da yansıyor. Şu anda tavuk fiyatları düşük ve firmalar zarar ediyor. Dolayısıyla piyasadaki bütün ürünlerdeki artışlara rağmen tavuk eti fiyatlarında düşüş olduğunu herkes gözlemleyebilir. Sadece kanatta belki düşüş yaşanmamış. Onun haricinde göğüs ve but eti fiyatlarında aşırı bir düşüş söz konusu. İnsanlar bu kadar ucuz proteini başka türlü bulamaz. Dolayısıyla tavuk tüketimini artırmaları gerekiyor kendi sağlıkları için. Bizim insanlara önerimiz evde hareketin az olduğu dönemde hazmı kolay, sindirimi kolay, vücudu yormayan beyaz ete yönelmelidir" dedi.
'PAKETLİ VE MARKALI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ' 
Vatandaşlara tavuk alırken bildikleri markaları tercih etmelerini tavsiye eden Aksoy, devletin yaptığı denetimler nedeniyle merdiven altı üretimin yok denecek kadar aza düştüğünü belirterek, "Tavuk, önceki yıllarda daha denetimsizdi. Ama sonraki yıllarda Tarım Bakanlığı'nın denetimleriyle merdiven altı üretimler yok denecek kadar az oldu. Türkiye'de bu tür merdiven altı üretim pazarlarda çok fazla yok. Ama insanlar huzurlu olabilmek için etiketli, paketli ürünleri tercih etmeliler. Aksi takdirde bazı art niyetli kişilerin daha fazla para kazanmak için başvurdukları yöntemlere prim vermemek için paketli ve markalı ürünleri tercih etmeleri gerekiyor" diye konuştu.
'DETERJANLA İŞLEM YAPABİLİYORLAR' 
Bazı art niyetli kişilerin tavuğun raf ömrünü uzatmak için çeşitli sağlıksız teknikler kullandığını anlatan Aksoy, "Tavuk bozulmaya yakın olduğu sırada deterjanlarla işlem yapabiliyorlar. Bu son dönemlerde kalmadı gibi bir şey. Bu entegrelerin dışında küçük işletmelerde, birimlerde görülebiliyor ama duyulabiliyor. Buna tepki fazla oluyor. Vatandaşımız paketli ürünlere sonuna kadar güvenebilirler. Bütün firmalar, ürünlerinin arkasında. Bu ürünler devletimiz tarafından 7/24 kontrol ediliyor. Tavukçuluk sektörü Türkiye'deki şanslı sektörlerden bir tanesi. Üretimin daha sağlıklı olması, Avrupa standartlarında ölçülebilir. Hatta daha üstünde bir üretim kalitesine sahip olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.
'GEZEN TAVUK İLE FABRİKA TAVUĞU ARASINDA ÇOK FARK YOK' 
Mustafa Aksoy, organik tavuk, gezen tavuk gibi farklı isimlerle satılan tavukların fabrika tavuklarından çok farkı olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: 
"Fabrika üretimi dediğimiz tavuklar da 2 bin metrekare alanda geziyor. Eğer gezme tabiri buysa bizim fabrika tavukları da geziyor. İnsanlara gezen tavuk derken, sanki köyde, bahçemizde yetiştirdiğimiz tavuk gibi bir izlenim veriliyor. Gezen tavuk satan firmalarda da bu durum söz konusu değil. Onlar da belli sınırlar içerisinde bu tavukları gezdiriyorlar. Gezen tavukların yaşam süreleri biraz daha uzun olduğu için, köy tavukları gibi satılabiliyor. Ama aradaki fiyat farkının bir anlamı yok. İnsanların gezen tavuk alacağız diye çok fazla para ödemelerinin bir mantığı yok."
DHA-Ekonomi Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT
2020-09-14 09:31:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İç çamaşırında eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER İç çamaşırında eroin ele geçirildi
Bolu’da, iç çamaşırına sakladığı 291 gram eroinle yakalandı Narkotik köpeği ‘Sezar’ın iç çamaşırında eroin bulduğu şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, iç çamaşırına sakladığı 291 gram eroinle ...
Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahme Taşyürek: “İşin kopma noktası hakemin net penaltı pozisyonunu görememesi” Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: “Ligin ilk müsabakasını 3 puanla kapatmış olmaktan dolayı çok mutluyum”
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ...
Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1
HES koduyla girişlerin sağlandığı Gölcük'e hafta sonunda ilgi
YEREL HABERLER HES koduyla girişlerin sağlandığı Gölcük'e hafta ...
Bolu Belediye Başkanı Özcan: “Benim ağzımdan ‘Bırakın ölsünler” lafı çıkmadı “Benim de antikor testim pozitif çıktı”
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan: “Benim ağzımdan ‘Bırakın ...
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı(2)
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölenlerin büyük ...
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölenlerin büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X