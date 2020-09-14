Bolu’da ilköğretim haftası kutlamaları başladı

Bolu’da İlköğretim Haftası kutlamalarında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Okullarımız her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.

Bolu’da 20202021 öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam eden törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Bugün burada daha coşkulu ve dolu dolu bir programla sizlerle birlikte olmayı isterdik. Ancak covid 19 salgın sürecinin beraberinde getirdiği sınırlılıkları hep birlikte yaşıyor olmak daha özenli davranmamızı zorunlu kılıyor. Bununla birlikte, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitimöğretim yılına başlıyoruz, toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada ve bu süreci güvenle tamamlamada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Okullarımız her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.

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