Abant'ta yamaç paraşütü keyfi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen uçuş kampına katılan pilotlar, Abant Tabiat Parkı semalarında yamaç paraşütüyle uçarak eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.
Havacılık eğitimi açısından Türkiye´nin en elverişli bölgeleri arasında yer alan Abant´ta, Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından `Güz Uçuş Kampı´ düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Uçar ve pilotlar Yellice Tepesi'nden havalanarak yamaç paraşütüyle Abant semalarında uçtular. Hava koşullarının da uygun olmasıyla pilotlar saatlerce havada kalarak Abant Gölü ve yaylaların üzerinde uçarak eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Pilotların kameralarına kartpostallık manzaralar yansıdı.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-14 14:51:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.