Karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde, kimlikleri kontrol edilen A.F.M. (30) ve U.N.C'nin (34) Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kuralına uymayan 2 kişi, ambulansla gözetim altına alınmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'na götürüldü. 2 kişi hakkında karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3'er bin lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem de başlatıldı.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-15 15:23:49
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