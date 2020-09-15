Geri manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da motosiklet, D-100 yolunda emniyet şeridinde sürücüsünün geri manevra yaptığı, otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Kasaplar mevkiinde meydana geldi. 14 AAB 490 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, kavşağı kaçırınca emniyet şeridinde geri manevra yapmaya başladı Arkasından gelen İsmail Üremiş'in kullandığı 14 AAF 379 plakalı motosiklet, otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Üremiş, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırladığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-15 20:20:48



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