Boluspor’da 2 yeni transfer

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında 2 yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Keçiörengücü'ne sahasında 10 mağlup olan Boluspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin en son toplanan takımı olan Boluspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızıbeyazlı kulüp son olarak orta saha oyuncusu Araz Abdullayev (28) ile 1+1 yıllık, geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşespor forması giyen sağ bek Muhammet Raşit Yöndem (27) ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinden düzenlenen imza töreninin ardından 2 oyuncu takımla birlikte Adana Demirspor maçı için çalışmalara başladı.

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