Bolu’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 21 bin 980 lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’nun Gerede ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle yapılan geniş çaplı denetimde kurallara uymayanlara toplam 21 bin 980 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarla temas nedeniyle artan korona virüs vak'aları nedeniyle güvenlik, sağlık ve gıda konularında görevli 77 personelle geniş çaplı denetim yapıldı. Gerede’de, 66 iş yeri, 6 mesire alanında yapılan denetimlerde ve 40 araç kontrolünde,21 şahsa maske kuralını ihlalden 18 bin 800 lira,1 dinlenme tesisi işletme sahibine hijyen kurallarına aykırı hareket etmekten 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.