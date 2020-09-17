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Bolu'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası

DHA

Bolu'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kıraathanelerde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası uygulandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında uygulama yaptı. Uygulamada, Büyük Cami Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 7 bin lira para cezası uygulandı. Kıraathane sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Ayrıca kumar oynayan kişiler ile kıraathane sahibi ve bir çalışana, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar gereğince toplam 21 bin lira ceza uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen iskambil kağıtlarıyla da 'maske, mesafe, temizlik' yazılarak koronavirüs tedbirlerine dikkat çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-17 12:09:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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