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Bolu'da son 1 ayda karantina kuralına uymayan 120 kişi yakalandı

DHA

Bolu'da son 1 ayda karantina kuralına uymayan 120 kişi yakalandı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Valisi Ahmet Ümit, kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Ümit, son 1 ayda koronavirüs nedeniyle evde izolasyon altında olması gerekirken, dışarıda gezerken yakalanan 120 kişinin olduğunu ifade ederek, "İzolasyon koşullarını ihlal eden vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Sürelerini dolduruncaya kadar orada kalma zorunluluğu var" dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile birlikte kent genelinde, koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Ümit ve beraberindekiler, şehir merkezinde, otobüs duraklarında bekleyen yolculara bilgilendirmelerde bulundu. Özel halk otobüsü içindeki yolcularla sürücülere de uyarılarda bulunan Vali Ümit, vatandaşlara maske dağıttı.
Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Ümit, "Denetimlerimizin temelinde öncelikle bilgilendirme, bilinçlendirme söz konusu. Yoksa burada her zaman ifade ettiğimiz gibi hepimiz biliyoruz ki sosyal sorumluluk esaslı her bireyin bu sorumluluğu anlaması ve alması esastır. Esas itibariyle bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Herkes kendi sorumluluğunu aldığı zaman otomatik olarak bu işler kendiliğinden düzene girecektir" dedi.
İZOLASYON KURALINI İHLAL EDEN 120'NİN ÜZERİNDE KİŞİ YAKALANDI
Vali Ahmet Ümit, son 1 ayda koronavirüs nedeniyle evde izolasyon altında olması gerekirken dışarıda gezerken yakalanan 120 kişinin olduğunu ifade ederek, "Her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Bunlardan bir tanesi izolasyona tabi olduğu halde, bulunması gereken yerde kalmayıp, dışarıda gezen vatandaşlarımız. 18 Ağustos'tan itibaren çok yoğun bir şekilde biz, bu işin peşindeyiz. Güvenlik kuvvetlerimiz bu işin peşinde. Bugüne kadar ilimizde çok sayıda kişiyi yakaladık. 120'nin üzerinde kişi yakalandı. Ama son birkaç gündür Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait bir yurdu, bayanlar ve erkekler için ayrı bir yer olmak üzere tahsis ettik. İzolasyon koşullarını ihlal eden vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Sürelerini orada dolduruncaya kadar orada kalma zorunluluğu var. Onlardan ücretlerini aynı zamanda tahsil ediyoruz. Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmış halde. Karantina tedbirlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.
ANKARA'YA KOMŞU İLÇEDEKİ VAKALAR ARTTI
Koronavirüs vaka sayılarının Ankara´ya yakın olan Gerede ilçesinde arttığını açıklayan Vali Ümit, "Gerede´de bu konuları yerinde izah edeceğiz. Esas amacımız vatandaşımızla paylaşmak. Gerede, Ankara ile yakın temas içerisinde. Komşu illerle yakın teması var. Hepimiz biliyoruz ki salgının en önemli sebeplerinden bir tanesi il dışından gelen vatandaşlarımızla kurulan temaslardır. Bu temasların Gerede´de biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda da bir artma olduğunu tespit ettik" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-09-17 15:01:06

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