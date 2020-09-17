Ortaokul öğrencileri, harçlıklarını sokak hayvanları için bağışladı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, ortaokul öğrencileri İzgi Dila Bayraktar (12), Meva Gül Bağlı (12) ve Gaye Nur Kaba (13), harçlıklarından biriktirdikleri 950 TL'yi sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için belediyeye bağışladı.

Bolu Orhangazi Ortaokulu öğrencisi İzgi Dila Bayraktar, 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Meva Gül Bağlı ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gaye Nur Kaba, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için Bolu Belediyesi'ne harçlıklarını biriktirerek bağışta bulundu. Öğrenciler, biriktirdikleri 950 TL'yi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan´ı makamında ziyaret ederek teslim etti.

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU KURAN İLK BELEDİYE

Başkan Özcan, gençlerin bu davranışının çok önemli ve değerli olduğunu ve herkese örnek olması gerektiğini söyleyerek, "Ben bu bağışınızı sizin adınıza alıyorum ve Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu üyemiz Cevat Bey'e teslim edeceğim. Biz Türkiye'de Hayvan Hakları Komisyonu kuran ilk belediyeyiz. Hayvanlar bizim hayatımızın bir parçası ve bizim ne kadar hakkımız var ise sokaklarda, caddelerde onlarından o kadar hakkı var diye düşünüyorum. Çünkü onlarda dünyamızın birer parçaları" dedi.

'BU DUYARLILIĞINIZ TÜM İNSANLARA ÖRNEK OLSUN'

Özcan hayvanlar için barınak yapacaklarını belirterek, "Yakında çok güzel bir barınak yapacağız. Onun da projelerini çizdiriyoruz ve önümüzdeki yıl inşallah hizmete girecek. Türkiye´nin en güzel hayvan hastanesi ve Türkiye´nin en güzel barınağı olacak bu projede. Hatta bu projede o kadar iddialıyız ki şehir dışından bu projeyi görmeye, incelemeye birçok insan gelecek. Bir de tabi hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili yine Türkiye´de ilk defa biz ağır para cezaları getirdik. Yani bir hayvana eziyet eden, ona çarpıp kaçan inşalarla ilgili de ciddi para cezalarımız var. Ayrıca şehrimizin birçok noktasına, parklara sokak kedileri için kedi evleri koyduk ve bunları yaygınlaştıracağız. Ben sizin bu davranışınızın tüm insanlara örnek olmasını diliyorum. Sizlere de duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özcan öğrencilere, Atatürk´ün Nutuk kitabını hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-09-17 17:53:16



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