Bakan Karaismailoğlu, Bolu’da incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz” “Vatandaşlarımızın dünyayla bağlantılarını sağlayacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda, her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve devam eden projeleri incelemek için Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini Bolu Valiliği’ne yapan Karaismailoğlu, ardından yapımı süren Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek, burada devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Bolu’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı projelerle ilgili incelemelerde bulunuyoruz. İnşallah Bolu'ya güzel hizmetlerimiz devam edecek. Devam eden projelerimizle ilgili bir an önce bitirilmesi için gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da gelecek olan talepler doğrultusunda, yeni yapacağımız yatırımlarla ilgili de çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi Bolu’da da 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizdeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanılığı’nın vermiş olduğu hizmetlerden Bolu da fazlasıyla istifade edecektir” dedi.



“Ülkenin her noktasında büyük gelişmeler var”

Her konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri vatandaşın hizmetine sunduklarını söyleyen Karaismailoğlu, “Ülkenin her noktasında çok büyük gelişmeler var. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda. Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Onların moral, motivasyon ve yaşam kalitesini güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekip olarak, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her noktasında inşallah bütün vatandaşlarımızı birbirine bağlayarak dünyayla bağlantılarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Güney Çevre Yolu şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından, Bolu Mudurnu Çevre Yolu Şantiyesine geçti. Burada da incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yetkililerden brifing aldı.

